İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
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İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı İzmir Tire'de bir iş yerine giren yılan, paniğe neden oldu.

16.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:13

İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

İZMİR - İzmir Tire'de bir iş yerine giren yılan, paniğe neden oldu. Yılanı bir türlü çıkaramayan işletmeci, çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Ekipler, uğraşlar sonucu yılanı iş yerinden çıkarırken, çevredekiler İzmir İtfaiyesi ekiplerini alkışlarla uğurladı.

Olay, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Aydınoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yer alan çiçekçi dükkanının işletmecisi, iş yerinde 1 metre uzunluğundaki yılanı görünce şok yaşadı. İşletmeci, yılanı çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İş yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi, özel aparatlarla zarar vermeden yılanı yakalamak için uzun uğraş verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan yılan, doğal ortamına salınmak üzere özel torbaya konularak muhafaza altına alındı. Korku dolu anlar yaşayan çarşı esnafı, alkışlar eşliğinde itfaiyecilere teşekkür etti.

İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Kaynak: İHA

Manşet

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