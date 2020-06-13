İş yerine giren yılan paniğe neden oldu
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İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

İş yerine giren yılan paniğe neden oldu Van merkez İpekyolu ilçesinde bir iş yerine giren yılan, büyük paniğe neden oldu.

13.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:35

İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde bir iş yerine giren yılan, büyük paniğe neden oldu.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Hafıziye Mahallesi Gölbaşı Sokakta bir kadın kuaföründe meydana geldi. Dükkanın içerisine yılan girdiğini gören kadınlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri, kanca ve halat yardımıyla yılanı yakalayarak bölgeden uzaklaştırıldı. Kadın kuaföründe büyük panik yaşatan yaklaşık 45 santim uzunluğundaki yılanın nereden geldiği ise bilinmiyor.

İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

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