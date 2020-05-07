İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL'yi çaldı

İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL'yi çaldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerine giren kimliği belirsiz şahıslar 5 bin TL nakit parayı alıp kayıplara karıştı.