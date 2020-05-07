İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL'yi çaldı
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İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL'yi çaldı

İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL'yi çaldı
07.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren kimliği belirsiz şahıslar 5 bin lira nakit parayı alıp kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren kimliği belirsiz şahıslar 5 bin lira nakit parayı alıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan iş yerine gelen henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar kapıyı zorlama yönetimiyle açarak içeriye girdiler. Şahıslar içeride bulunan kumbaradaki yaklaşık 5 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. İş yerinin açıldığını gören mahalle sakinleri durumu iş yeri sahibine bildirdi. İş yerine gelenler kumbaradaki paranın olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri her yerde hırsızları arıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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