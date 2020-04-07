İş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kışla Mahallesi'ndeki iş yerine gece giren 2 kişi, bilgisayar ile parfüm ve saat alıp kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde, iş yerine giren 2 zanlıdan birinin güvenlik kamerasını kapatışı, diğerinin ise raflardan eşya alışı yer alıyor. Kaynak: AA