İş yerine giren hırsız çantadaki 20 bin lirayı çaldı - Haberler
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İş yerine giren hırsız çantadaki 20 bin lirayı çaldı

İş yerine giren hırsız çantadaki 20 bin lirayı çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta camlarını kırarak girdiği iş yerinde çantadaki 20 bin lirayı çalan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Zonguldak'ta camlarını kırarak girdiği iş yerinde çantadaki 20 bin lirayı çalan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde bir iş yeri sahibi jandarmayı arayarak iş yerine hırsız girdiğini, dükkanının camlarının kırıldığını ve dükkan içerisinde bulunan çantadan 20 bin lirasının çalındığını söyledi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde T.Ç. isimli şüpheli 18 bin 895 TL ile birlikte yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen T.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Haber

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