İş yerine camdan giren kızı, acı manzarayla karşılaştı

İş yerine camdan giren kızı, acı manzarayla karşılaştı Antalya'da oto boyama dükkanında şüpheli ölüm Antalya'da bir kişi 6 yıldır yaşadığı oto boyama dükkanında ölü bulundu.

İş yerine camdan giren kızı, acı manzarayla karşılaştı

Antalya'da oto boyama dükkanında şüpheli ölüm

ANTALYA - Antalya'da bir kişi 6 yıldır yaşadığı oto boyama dükkanında ölü bulundu. Telefonundan ulaşamadığı babasının dükkanına, yandaki esnafın yardımıyla giren kızı, babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldırım Beyazid Caddesi üzerindeki bir oto boyama dükkanında meydana geldi. Sabah babası 64 yaşındaki Süleyman Öztürk'ü telefonla arayan kızı ulaşamadı. Semra, daha sonra babasının iş yerine geldi. Yandaki esnafın yardımıyla iş yeri kepenginin kilidi kırıldı. İçeri giren Semra, babasının kaldığı yerde hareketsiz olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından iş yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri özel kıyafetlerini giyerek iş yeri içinde inceleme yaptı.Polis ve savcılık incelemesinin ardından Süleyman Öztürk'ün, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Semra ise babasının iş yeri önüne oturduğu kanepede gözyaşları döktü.

Kaynak: İHA