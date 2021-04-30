İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı
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İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı

İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 06 AZ 4735 plakalı Volkswagen markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarında bulunan araziye uçtu. Ters dönen otomobil içerisinde yaralanan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak yardım istedi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü R.K., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, R.K.'nın akaryakıt istasyonuna işe gittiği esnada kaza geçirdiği öğrenilirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı
İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı
İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı
İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı
İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı
İş yerine çalışmaya giderken dehşeti yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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