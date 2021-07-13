İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
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İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden asılarak idirip, çöp kovasına atan kadın ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Emniyet teşkilatı harekete geçti.

Adana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden asılarak idirip, çöp kovasına atan kadın ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Emniyet teşkilatı harekete geçti. Eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Merkez Çukurove ilçesinde oturduğu tespit edilen Merve D. şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çok neşeliydim o yüzden yaptım. Çok keyifliydim ne yapayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Merve D.'nin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Son dakika haberleri... Adana'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Adana'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
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