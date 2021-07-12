İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
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İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı.

ADANA'da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı. Bu anlar bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansırken, polisin eşkalini ve kimliğini belirlediği kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı. Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı. Emniyet güçlerini harekete geçiren olayda, eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

iş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
iş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
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