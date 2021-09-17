İŞ YERİNDEN PARA VE ŞEKER HIRSIZLIĞI KAMERADA

GAZİANTEP'te metal üretimi yapılan iş yerine giren bir kişi, kasadan para ve masa üzerindeki şekerleri alarak kaçtı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir metal üretim firmasında meydana geldi. İş yerinde kimse yokken gelen kimliği belirsiz kişi, dışarıyı kontrol edip içeriye girdi. Çekmeceden bir miktar para çalan şüpheli, masa üzerindeki şekerleri de alıp kaçtı. İş yeri sahibi Mikail Şahin geldiğinde çekmecesindeki paraların olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis hırsızlık şüphelisinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.