İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
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İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada

30.01.2021 10:50 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:54
İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada

OSMANİYE'de iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'de iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Baş Mahalle ve Küçük Sanayi Sitesi'nde birer gün arayla piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan 3 iş makinesi motor bloğu ile 85 çelik panonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını belirledi. Kiralık olduğunu anlaşılan aracın, GPS kayıtlarında da hırsızlığın olduğu saatte belirtilen adreste olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin Sabri T., İmdat Ç. ve Mustafa K. olduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇ PLAKASINI ÇAMURLA GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Güvenlik kameralarına yansıyan inşaat alanından çelik pano hırsızlığında, araçtan inen 3 şüphelinin çelik panoları yüklediği görülüyor. Bu sırada şüphelilerden biri yerden aldığı çamurla aracın plakasını kapatarak gizlemeye çalışıyor.


İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada
İş yerinden motor bloğu ile inşaattan çelik pano hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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