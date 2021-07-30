İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada

İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da bir baharatçıdan 2 kutu kahve çalınma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

DİYARBAKIR'da bir baharatçıdan 2 kutu kahve çalınma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, dün Bağlar ilçesinde baharat ürünlerini satan bir iş yerinde meydana geldi. Dükkan sahibi, sergilemek üzere ürünlerini kaldırıma bıraktı. Bu sırada iş yerinin önünde geçen bir kişi, sergilenen 2 kutu kahveyi alarak uzaklaştı. Kahve kutularını çalan kişiyi fark eden bir vatandaş, durumu iş yeri sahibine bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen işletmeci, yaşanan hırsızlık olayının ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, kahveleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.FOTOGRAFLI


İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada
İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada
İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada
İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Balkondan çevreye ateş açıp, 'Geliyorum beyler' diyerek tabancayla intihar etti
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Diana Spencer Oğulcan Engin Bülent Serttaş
Spor Diego Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İş yerinden kahve hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:59:34. #1.15#

title