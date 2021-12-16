İŞ YERİNDEN KABLO HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA

ELAZIĞ'da bir iş yerinden bakır kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte, bir iş yerindeki bakır kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, bulundukları aracı durdurdu. Şüpheliler gözaltına alındı, ele geçirilen bakır kablolar sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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