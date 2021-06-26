İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
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İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Başakşehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da Ziya Gökalp Mahallesi Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden 250 bin lira değerinde malzemenin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Fatih C. (37) ve Onur A.A'yı (29) yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
İş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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