Hırsızlık yaparken sevinçleri kameraya yansıdı
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Hırsızlık yaparken sevinçleri kameraya yansıdı

29.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:14

Erzurum'da iş yerinden elektronik eşya çalan iki zanlı iki saat sonra evlerinde uyurken yakalandı, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yaparken birbirine sevinç gösterisinde bulunması dikkati çekti.

Erzurum'da iş yerinden elektronik eşya çalan iki zanlı iki saat sonra evlerinde uyurken yakalandı, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yaparken birbirine sevinç gösterisinde bulunması dikkati çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'ndek iş yerinin camı kırılarak 150 bin lira değerindeki 58 cep telefonu ve 2 dizüstü bilgisayarın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ile çevredeki 30'a yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin Mumcu Caddesi'ndeki apartmana girdiklerini belirledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kaldıkları ev tespit edilen şüpheliler R.Ç. ve E.S.A, olaydan iki saat sonra evlerinde uyudukları sırada gözaltına alındı.

Çalınan eşyayı incelemenin ardından iş yeri sahibine teslim eden ekipler, araştırma sonucu çok sayıda sabıkası bulunan şüphelilerin 2020 Aralık ayında da iki iş yerindeki hırsızlık olayının failleri olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesine sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların taşla camını kırarak girdikleri iş yerindeki hırsızlığın ardından birbirine el hareketiyle sevinç gösterisinde bulunması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık yaparken sevinçleri kameraya yansıdı
Hırsızlık yaparken sevinçleri kameraya yansıdı
Hırsızlık yaparken sevinçleri kameraya yansıdı
Hırsızlık yaparken sevinçleri kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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