İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

25.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:49

Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iş yerlerine girerek çanta ve telefon çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hırsızlık anları da güvenlik kamerasınca kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA