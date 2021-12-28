İş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gevhernesibe Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan A.U. (32), İ.B. (31), Ş.B. (44) ve İ.G.'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Ekipler, kendilerini görünce kaçmaya çalışan 4 kişi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, yapılan inceleme de Ş.B.'nin farklı bir suçtan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet