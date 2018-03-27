İş Yerinden Hırsızlık Kamerada

Adana'daki bir tatlıcıda çalışan kadının cep telefonu ve parasını çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda bulaşıkçı olarak çalışan Songül İpeksaç, mutfakta bıraktığı çantasından cep telefonu ve parasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişinin Mehmet Salih D. olduğunu tespit etti.

Görüntülerde de şüpheli Mehmet Salih D'nin mutfağa kimsenin bulunmadığı sırada girip, çantadan cep telefonu ve parayı alıp uzaklaşma anı yer aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.