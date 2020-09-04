İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

04.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:42

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Pazarcami Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen İ.H.U, evinde gözaltına alındı.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri önüne gelen şüphelinin etrafı kontrol ettiği ve kimsenin olmadığı bir sırada iş yerinin önünde bulunan ve içerisinde malzeme bulunan bir çuvalı alarak uzaklaştığı görülüyor.

İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

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