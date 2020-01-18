İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

18.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:39
İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

'te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Lokantanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi hakim karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Şüphelinin lokantanın kasası üzerinde duran içi para dolu poşeti alıp lokantadan ayrılması ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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