İş yerinden hırsızlık anları kamerada
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İş yerinden hırsızlık anları kamerada

Gaziantep'te, tarihi Bey Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs tutuklandı.

İş yerinden hırsızlık anları kamerada
07.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:48

Gaziantep'te, tarihi Bey Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki tarihi Bey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs ile ona yardım eden başka bir şahsın hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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