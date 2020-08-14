İş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında İş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahsın, hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş yerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahsın, hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kentte, iki ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ile Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen iki farklı iş yerinden hırsızlık olayı ile çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucu hırsızlık olaylarıyla ilgisi bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın, bir iş yerine pencereden girip içeriden çaldığı dizüstü bilgisayarla dışarı çıkma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA