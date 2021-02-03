İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı kamerada
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İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı kamerada

03.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:38
İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı kamerada

DİYARBAKIR'da, öğle saatlerinde televizyon malzemeleri satılan iş yerinin önüne gelen 2 kişiden birinin etrafı gözlerken, diğerinin dükkana girip, 150 TL değerindeki uydu alıcısını çalarak, kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, öğle saatlerinde televizyon malzemeleri satılan iş yerinin önüne gelen 2 kişiden birinin etrafı gözlerken, diğerinin dükkana girip, 150 TL değerindeki uydu alıcısını çalarak, kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Bağlar ilçesi Yusuf İslam Caddesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki televizyon malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, öğle saatlerinde iş yerinin önüne gelen 2 kişiden biri, etrafı gözlemeye başladı, diğeri de iş yerine girerek, 150 TL değerindeki uydu alıcısını çalıp, dışarı çıktı. Hırsızlık şüphelileri, daha sonra koşarak kayıplara karıştı. İçeride bulunan kapalı bölmede çalıştığı için hırsızlığı fark edemeyen iş yeri sahibi, daha sonra uydu alıcısının yerinde olmadığını gördü. Dükkanını gören güvenlik kamerasını inceleyince hırsızları fark eden iş yeri sahibi, görüntülerle polise giderek, 2 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Polis, uydu alıcısını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı kamerada
İş yerinden gündüz vakti uydu alıcısı hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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