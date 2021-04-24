İş yerinden demir kesme makinesi çalan şahıs yakalandı
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İş yerinden demir kesme makinesi çalan şahıs yakalandı

İş yerinden demir kesme makinesi çalan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir iş yerinden demir kesme makinesi ile çeşitli malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı.

Osmaniye'de bir iş yerinden demir kesme makinesi ile çeşitli malzemeler çalan hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinden demir kesme makinesiyle çeşitli malzemelerinin çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca hırsızlık olayının yaşandığı iş yerinde yapılan gerekli çalışmaların ardından hırsızlık şüphelisi şahsın G.E. olduğu tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs adli makamlara sevk edilirken çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İş yerinden demir kesme makinesi çalan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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