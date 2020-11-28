Son dakika haber... İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Son dakika haber... İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

28.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:59

Bir son dakika haberine göre İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir iş yerinde telefon çalıp kayıplara karışan hırsız anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir iş yerinde telefon çalıp kayıplara karışan hırsız anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Kasım Perşembe günü Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerinde kimsenin olmadığı fark hırsız, durumu fırsat bilip iş yerine girdi. Bir süre içerde telefonları kurcalayan hırsız, daha sonra maliyeti yüksek bir telefon çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Emniyet güçleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber... İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada
Son dakika haber... İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada
Son dakika haber... İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada
Son dakika haber... İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

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