Son dakika haber... İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada

Bir son dakika haberine göre İş yerinden cep telefonu hırsızlığı kamerada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir iş yerinde telefon çalıp kayıplara karışan hırsız anbean güvenlik kamerasına yansıdı.