İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
Şüphelinin adliyeye getirilmesi Adliyeden görüntü İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı Elazığ'da bir iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.
13.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:24
Şüphelinin adliyeye getirilmesi
Adliyeden görüntü İş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
Elazığ'da bir iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ merkez Gazi Caddesi Elliler Çarşısındaki Onur Sekman'a ait iş yerinden vitrinde bulunan cep telefonunu alarak kaçan zanlı E.B. polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA