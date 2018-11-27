İş Yerinden Boya Hırsızlığına Gözaltı
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İş Yerinden Boya Hırsızlığına Gözaltı

Samsun’da bir iş yerinden boya çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İş Yerinden Boya Hırsızlığına Gözaltı

Samsun'da bir iş yerinden boya çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden boya çaldığı iddia edilen S.A.(27), Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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