İş yerinden bilgisayar hırsızlığına gözaltı Samsun'da bir iş yerinden laptop bilgisayar çalınması olayıyla ilgili yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da bir iş yerinden laptop bilgisayar çalınması olayıyla ilgili yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden alacağı olduğu iddia edilen Irak uyruklu A.H.A.A.(23) kapı camını kırıp içeri girerek masanın üzerinde bulunan 1 adet dizüstü bilgisayarı çaldı. Gazi Polis Merkezi ekipleri şikayet üzerine yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayıyla ilgili A.H.A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.H.A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA