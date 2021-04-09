İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'te bir iş yerinin çelik kasasını matkapla delerek 200 bin lira çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinin çelik kasasını matkapla delerek 200 bin lira çalan ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Nisan 2021 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çelik para kasasından 200 bin lira çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, iş yerine giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen ve çelik kasayı matkapla delerek 200 bin lira çaldığı tespit edilen şüpheli şahıslar yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı
İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ümit Öztürk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İş yerinden 200 bin lira çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:42:32. #1.14#
title