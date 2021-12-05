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İş yerinden 100 bin TL değerinde musluk çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İş yerinden 100 bin TL değerinde musluk çalan şüpheliler suçüstü yakalandı İstanbul'da bir iş yerine girerek 100 bin lira değerinde musluk çalan 5 şüpheli, kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - İş yerinden 100 bin TL değerinde musluk çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir iş yerine girerek 100 bin lira değerinde musluk çalan 5 şüpheli, kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların birinin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları ise kameraya yandı.

Olay, 30 Kasım tarihinde Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Fedai Sokak üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı kasalı minibüsle dükkan önüne gelen şüpheliler, kepenkleri kırarak içeri girdi. İş yerinden aldıklarını minibüse taşıyan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlar bir süre sonra polis kontrol noktasında şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, değeri 100 bin TL olan musluklar ele geçirildi. Kemal E.(33), Ali Eren E.(22), Tolga A.(32), Serkan G.ve Yunus D.(29), Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirildi. Şüphelilerin hırsızlık suçlamasıyla onlarca kez gözaltına alındıkları ve 18 kez yakalanan Serkan G. hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin Üsküdar, Çekmeköy ve Ataşehir'de 9 farklı iş yerinden hırsızlık ve otodan hırsızlık olaylarının failleri olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yunus D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş yerinden 100 bin TL değerinde musluk çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

İş yerinden 100 bin TL değerinde musluk çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

İş yerinden 100 bin TL değerinde musluk çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

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