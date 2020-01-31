İş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
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İş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Adana'da iş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

31.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:26
İş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

'da iş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisinden 10 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, vitrin camını kırıp iş yerine girerek telefonları çalan şüphelinin M.İ. olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının telefonları çalması yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
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