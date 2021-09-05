İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da çalıştığı tarım işletmesinden yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama malzemesi çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Onur Hakan B.'nin (42) polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı .

ADANA'da çalıştığı tarım işletmesinden yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama malzemesi çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Onur Hakan B.'nin (42) polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı .

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde tarım işletmesi sahibi S.B., depoda yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama borusu, vana ve fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti. Depo sorumlusu olarak çalışan Onur Hakan B.'den şüphelenen iş yeri sahibi, şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi fiziki takibe aldı. Çalışmalar sonucu şüpheli arkadaşları ile sohbet ederken yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

4 AY BOYUNCA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Emniyete götürülen Onur Hakan B. ifadesinde suçunu kabul ederek aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi.

Onur Hakan B. ayrıca Erman Ş. (39) ve Kadir A.'nın (32) bulduğu müşterilere malzemeleri Rıdvan O. (38) ve Serhan Ş. (31) yardımıyla taşıyıp sattıklarını öne sürdü. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, şüphelileri de yakaladı. Onur Hakan B.'nin bahsettiği adreslerde ele geçirilen sulama sistemi malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden Erman Ş. ile Rıdvan O. suçlamayı kabul etmezken, Kadir A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü. Serhan Ş.'nin ise Rıdvan O.'nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği ve malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti. Ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.?ye teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA
İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA
İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA
İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA
İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA
İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA
İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu
Evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Esenyurt'ta sokakta silahlı kavga
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hamid Karzai Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Serdar Ortaç Haluk Levent
Spor Marcao Cristiano Ali Öztürk Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İŞ YERİNDEN 1 MİLYON TL'LİK MALZEME ÇALDI; YAKALANMA ANI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 11:45:40. #1.14#

title