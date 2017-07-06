İş Yerindeki Yangın Büyümeden Söndürüldü

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. İzzetin T.'ye ait tamirci dükkanında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını etrafa sıçramadan müdahale ederek söndürdü.



Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. - ŞANLIURFA