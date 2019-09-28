İş yerindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

28.09.2019 11:10

İzmir'in Bornova ilçesinde bir oto kiralama şirketinde yaşanan ve bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 Eylül'de Yeşilova Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firması sahibi Selami Eroğlu ile iş yerine gelen A.D. ve beraberindeki 3 kişi arasında tartışma başladı.

Sözlü tartışmanın ardından A.D, belinden çıkardığı tabanca ile Eroğlu'na ateş etti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde silahını defalarca ateşlediği görülen zanlı, yanındaki 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldığı, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D'nin ise arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA