İş yerindeki kapüşonlu hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
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İş yerindeki kapüşonlu hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

İş yerindeki kapüşonlu hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te bir iş yerine giren kapüşonlu hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Karabük'te bir iş yerine giren kapüşonlu hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Belenköy TOKİ konutları önünde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlatmıştı. Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren kişinin H.M isimli şahsın olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kapüşonlu ve maskeli hırsızın rahat tavırları görenlere 'pes' dedirtti. İlk olarak eline aldığı poşete sigara paketlerini dolduran hırsız sonra kasaya yöneldi. Rahat bir şekilde açtığı kasayı karıştırıp para arayan hırsızın o anları anbean güvenlik kamerasına kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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