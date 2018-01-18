İş Yerinde Uyuyan Genç Yanarak Hayatını Kaybetti

Mardin'in Yeşilli ilçesinde iş yerinde meydana gelen yangında, içeride uyuyan bir genç yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, 08.00 sıralarında, Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi Ayhan Kartlı Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, iş yerini sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında, geceyi iş yerinde geçiren ve içeride kalan 20 yaşındaki Muvaffak Aras yanarak hayatını kaybetti. İş yerinin de küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Aras'ın cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MARDİN