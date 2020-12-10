İş yerinde uyuşturucuyla yakalandılar
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İş yerinde uyuşturucuyla yakalandılar

10.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:13
İş yerinde uyuşturucuyla yakalandılar

Afyonkarahisar'da bir işyerine baskın düzenleyin polis, uyuşturucu madde ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi el geçirdi.

Afyonkarahisar'da bir işyerine baskın düzenleyin polis, uyuşturucu madde ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi el geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kent merkezi Yenice Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda; 200 gram esrar maddesi, 19 adet gerica 300 miligram ibareli yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 0,88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 2 şüphelinin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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