İş yerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
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İş yerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

İş yerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada B.K. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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