İş yerinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu
Ereğli ilçesinde, tartıştığı kişinin silahlı saldırına uğrayan lokantacı yaralandı.
Ereğli ilçesinde, tartıştığı kişinin silahlı saldırına uğrayan lokantacı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Yemeniciler Sokak'ta lokanta işletmecisi Fatih P, iş yerinde tartıştığı kişi tarafında silahla vurularak yaralandı.
Ayağına kurşun isabet eden Fatih P, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ve olay yerinden kaçan B.E'yi yakalama çalışması başlatıldı.