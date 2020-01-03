İş yerinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu
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İş yerinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu

Ereğli ilçesinde, tartıştığı kişinin silahlı saldırına uğrayan lokantacı yaralandı.

03.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:46
İş yerinde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu

Ereğli ilçesinde, tartıştığı kişinin silahlı saldırına uğrayan lokantacı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Yemeniciler Sokak'ta lokanta işletmecisi Fatih P, iş yerinde tartıştığı kişi tarafında silahla vurularak yaralandı.

Ayağına kurşun isabet eden Fatih P, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ve olay yerinden kaçan B.E'yi yakalama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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