İş yerinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi - Zanlılar adliyeye sevk edildi
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İş yerinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi - Zanlılar adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de iş yerinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de iş yerinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bilal Duyar (33), eski sanayideki demir doğrama atölyesine gelen K.A. ve O.A. kardeşlerle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.A, tabancayla Duyar'ı yaralayarak ağabeyi ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duyar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan kardeşler, adliyeye sevk edildi.

İş yerinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi - Zanlılar adliyeye sevk edildi
İş yerinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi - Zanlılar adliyeye sevk edildi
İş yerinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi - Zanlılar adliyeye sevk edildi
İş yerinde tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi - Zanlılar adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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