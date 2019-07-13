İş yerinde tabanca ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinde 15 mermi, 4 şarjör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde mermi ve silah satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, 15 mermi, 4 şarjör ve 1 ruhsatsız tabanca ile silah satışından elde edildiği belirtilen 10 bin lira ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi F.B. silahı sattığı iddia edilen İ.K. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA