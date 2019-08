07.08.2019 19:12

İş yerinde sokak kedilerini besliyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tüp bayisi işleten Ali Eytemiş (43), iş yerine gelen sokak kedilerine mama ve su veriyor. Eytemiş, beslediği kedilerin kontrollerini de yaptırıyor.

Edremit'e bağlı Camivasat Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 30 yıldır tüp bayi işletmeciliği yapan, evli ve 2 çocuk babası Ali Eytemiş, iş yerine gelen sokak kedilerini besliyor. Çocukluğundan bu yana hayvanlara özel ilgisi olan Eytemiş, sokak kedilerine iş yerinde mama ve su veriyor. Hayvanların mama ve su ihtiyaçlarını karşılayan Eytemiş, kontrollerini de yaptırıyor.

Sabah iş yerini açmasıyla sokak kedilerinin gelmeye başladığını anlatan Ali Eytemiş, Her hafta bir çuval kedi maması alıyorum. Evimde de kedilere bakıyorum. İş yeri ve evimde ortalama 50'ye yakın kediyi besliyoruz. Her sabah dükkanı açtığımda içeri giriyorlar. Akşama kadar dükkanda zaman geçiriyoruz. Zaman zaman hastalanan kedilerin bakımlarını yaptırıyoruz. Kedilerin hepsine isim koyduk. 'Tülü', 'Çirkin', 'Sarıoğlan', 'Mıgır' gibi değişik isimler koyduk. Yavrulayan kediler oluyor. Onları da bakıp, sonra sahiplendiriyoruz. Bazen de müşterilerimiz kedi getiriyor. Tayini çıkan askeri müşterilerimiz oluyor. 'Bakamayacağım' deyip, getiriyor veya bana hiç getirmeden ev bulup sahiplendiriyorum. Maliyeti oluyor tabi ki ama Rabbimin o rızkı verdiğini düşünüyorum. 'Haftada bir çuval mama feda olsun' diyerek, besliyoruz. Pazar günleri sırf onlar için geliyorum, besliyorum, doyuruyorum, sularını koyuyorum, tazeliyorum diye konuştu.

Hayvanlara yapılan işkencelere de tepki gösteren Eytemiş, İşkenceleri duyduğum zaman üzülüyorum. İnsan ne kadar kıymetliyse hayvan da o kadar kıymetli; çünkü o da Rabbimin verdiği bir can dedi.

Kaynak: DHA