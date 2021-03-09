Son dakika haberleri: - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

09.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:27

Bir son dakika haberine göre - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta esnaflık yapan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

- İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta esnaflık yapan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana geldi. Esnaf olduğu öğrenilen Mehmet Adnan Etli (59), iddiaya göre iş yerindeyken akrabası olduğu iddia edilen Y.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri esnaf Etli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Y.A'yı Karamanlı mevkiinde yakalayarak emniyete götürdü.

Olayı öğrendikten sonra iş yerine gelen Etli'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Son dakika haberleri: - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: - İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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