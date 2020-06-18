İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hastanelik oldu
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İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hastanelik oldu

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hastanelik oldu Samsun'da iş yerinde mahkemelik olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

18.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:39

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da iş yerinde mahkemelik olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su ve tüpgaz bayi iş yeri sahibi Ç.C.iş yerine gelen Ş.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Her iki bacağından da yaralanan Ç.C. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Ç.C.'nin daha önce iş yerinin camlarının kırıldığı, silahlı saldırı düzenleyen şahısla mahkemelik olduğu ve saldırganın konuşmak bahanesi ile dükkana geldiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hastanelik oldu

Kaynak: İHA

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