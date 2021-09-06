Son dakika: İş yerinde silahlı saldırıya uğradı, yardımına esnaflar koştu
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Son dakika: İş yerinde silahlı saldırıya uğradı, yardımına esnaflar koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sultangazi'de ikinci el eşya satışı yapan esnaf, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.

Sultangazi'de ikinci el eşya satışı yapan esnaf, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Yardımına diğer esnafların koştuğu yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi D Caddesi üzerindeki ikinci el eşya satan bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. dükkanda oturduğu sırada N.T. isimli şahıs sokakta bir süre dolandıktan sonra dükkana girdi. N.T., iş yeri sahibi Ahmet Y.'yi bacağından vurarak hızla kaçtı. Silah sesini duyan diğer esnaflar, dükkan sahibinin yardımına koştu. Bazı vatandaşlar Ahmet Y.'yi sakinleştirmeye çalışırken, diğerleri de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI ÖNCESİ VE SONRASI KAMERAYA YANSIDI

Dükkan sahibinin saldırıya uğradığı anların öncesi ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın ilk önce gelip kapıyı kontrol ettiği, kapalı olduğunu anlayınca uzaklaştığı, daha sonra tekrar gelerek dışarıda olan iş yeri sahibi Ahmet Y.'nin iş yerine girdiğini görüp hemen arkasından girdiği ve sonrasında da kaçtığı görülüyor.

(Hasan Tik/İHA)

Son dakika: İş yerinde silahlı saldırıya uğradı, yardımına esnaflar koştu
Son dakika: İş yerinde silahlı saldırıya uğradı, yardımına esnaflar koştu
Son dakika: İş yerinde silahlı saldırıya uğradı, yardımına esnaflar koştu
Son dakika: İş yerinde silahlı saldırıya uğradı, yardımına esnaflar koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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