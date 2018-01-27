İş Yerinde Patlama: 2 Yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde bir binanın altında pastane olarak açılması için düzenleme yapılan iş yerinde patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, Ferat Sakar (44) ve Cemil Barış Sakar (12) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Çevredeki iş yerleri ve binada hasar meydana geldi.

Patlamanın, tüp gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.