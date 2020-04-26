İş yerinde maskesiz oyun oynayan 15 kişiye para cezası
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Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Haber

İş yerinde maskesiz oyun oynayan 15 kişiye para cezası

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir iş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayarak oyun oynayan 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

26.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:36
İş yerinde maskesiz oyun oynayan 15 kişiye para cezası

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir iş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayarak oyun oynayan 15 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerine vatandaşların yoğun giriş çıkış yapmasından şüphelendi. Bir süre teknik ve fiziki takibe alınan iş yerinin kapılarının içeriden kilitli olduğu ve pencerelerinin perde ile tamamen kapatıldığı görüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerine yapılan baskında, maskesiz sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kağıt oyunları oynayan 15 kişi yakalandı. Şahıslara Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası verildi. Yapılan aramada çay kabının içerisine gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca bulunurken, iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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