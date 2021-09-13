İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza - Haberler
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İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 884 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 884 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. 2 iş yerinde kumar oynarken yakalan 9 kişiye ise 12 bin 024 TL para cezası uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 06 ile 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 884 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde 2 farklı iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye ise toplamada 12 bin 024 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü mekanda canlı müzik belgesi olmadan yayın yaptığı tespit edilen iş yerine ise idari işlem yapılırken, masaj salonuna belgesiz eleman çalıştırmaktan işlem uygulandı. Konaklama yerlerinde yapılan kontrol neticesinde 6 ayrı adreste bulunan toplam 86 apart dairesi kontrol edildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 763 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. - DENİZLİ

İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza

İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza

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