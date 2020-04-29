İş yerinde kumar oynayan 12 kişiye, 49 bin 800 lira ceza TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki iş yerinde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 49 bin 800 lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki iş yerinde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 49 bin 800 lira ceza uygulandı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde kumar oynandığını belirleyerek baskın yaptı. Baskında 12 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı. Polis, oyun kağıdı, pul gibi kumar oynamada kullanılan malzemelere el koydu. İş yeri sahibi İ.H.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 49 bin 800 liralık para cezası uygulandı. İş yeri de mühürlenerek, kapatıldı.

Kaynak: DHA